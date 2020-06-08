مدينة نيويورك تبدأ تدريجيا استئناف نشاطها بعد أشهر من الإغلاق

بدأت مدينة نيويورك، مركز تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة وأحد أكثر المناطق تضررا من الفيروس في العالم، اليوم الاثنين في استئناف نشاطها بعد أشهر من الإغلاق.

ويأتي هذا بعد 100 يوم تماما من تسجيل أول حالة إصابة في أكبر مدينة أمريكية والتي سجلت منذ ذلك الحين نحو 22 ألف حالة وفاة مؤكدة أو مفترضة بسبب فيروس كورونا

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي "اليوم هو يوم تحرير أنفسنا من هذا المرض، إنه اليوم الذي نستأنف فيه نشاط هذه المدينة".

كما حذر المواطنين من التخلي عن حذرهم والمخاطرة بعودة ظهور الفيروس.

ومن المتوقع أن يعود نحو 400 ألف موظف إلى أعمالهم خلال المرحلة الأولى من خطة إعادة فتح نيويورك التي تتألف من أربع مراحل.

وسيكون بإمكان متاجر بيع التجزئة إعادة فتح أبوابها مع قيام العملاء بأخذ احتياجاتهم والانصراف دون التجول داخل المتاجر. كما ستستأنف أعمال البناء والتصنيع وتجارة الجملة مع الالتزام بالاحتياطات.

وكان دي بلاسيو قد قال إنه يتوقع دخول المدينة في المرحلة الثانية من استئناف أنشطتها في أوائل يوليو المقبل.