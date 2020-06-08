أوناجم: لست راضيا عن مستواي مع الزمالك

أعرب محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك عن ارتياحه بالتواجد في صفوف الأبيض خلال الفترة الحالية، نافيًا عزمه على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال في تصريحات عبر مقطع فيديو بثه على صفحته بموقع انستجرام: "أنا مرتاح في الزمالك، لدي عقد ممتد مع الفريق وأملك علاقة محترمة مع إدارة النادي والمدرب".

وأضاف اللاعب المغربي خلال تصريحاته :"أحترم النادي ومجلس الإدارة ولا يوجد شيء يدفعني للرحيل في الفترة الحالية رغم وصول عروض بالفعل".

وفي سياق آخر، أكد أوناجم أنه لم يقدم أفضل ما لديه مع الزمالك حتى الآن، معربًا عن عدم رضاه عن مستواه، حيث قال :"لست راضيا بنسبة 100% عن مستواي مع الزمالك حتى الآن".

وواصل :"قضيت فترة إيجابية لكنني كان بقدوري تقديم ما هو أفضل على المستوى الشخصي وهذا ما أطمح له في الفترة المقبلة".

وأتم محمد أوناجم تصريحاته قائلًا :"الجيد أنني تطورت قبل فترة التوقف، وسجلت هدفا مميزا في الترجي وكنت حاضرا في مباراة الإياب أمام حضور جماهيري كبير وصعب ونجحنا في التأهل من تونس".

يُذكر أن أوناجم انتقال لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الوداد المغربي، وشارك في 26 مباراة مع الأبيض أحرز فيهم 3 أهداف وصنع 5 آخرين.