عقيلة صالح: لا مبرر لأحد لرفض مبادرة «إعلان القاهرة»

قال رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن هناك إجماعًا من دول العالم بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «إعلان القاهرة»؛ لحل الأزمة الليبية، معقبًا: «لا مبرر لأحد لرفض هذه المبادرة».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث العربية»، اليوم الاثنين، أنه «لا يوجد مبرر للاعتراض إلا لمن يريد الاستمرار في الفوضى وهو مستفيد منها»، لافتًا إلى أن بعثة الأمم المتحدة لديها علم وتؤيد المبادرة وستعمل عليها في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الجميع يدعو إلى الحل السياسي وعدم الدعوة إلى الحل العسكري، مستطردًا أن «هناك محاولة من كل دول العالم لوقف القتال في ليبيا وحل القضية بالطريق السياسي».

وأوضح أن المبادرة تجعل حكومة الوفاق شركاء في السلطة التنفيذية في الأقاليم الثلاثة، باختيار ممثلًا عنهم في كل إقليم للتمثيل في المجلس الرئاسي، باتفاق الأمم المتحدة، ونائب لرئيس الوزراء عن كل إقليم.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، السبت الماضي، مبادرة «إعلان القاهرة» التي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.