عمدة نيويورك يقترح إجراءات لإصلاح الشرطة استجابة للاحتجاجات الشعبية

بعد أيام من الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة، أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو عن إصلاحات مقترحة لشرطة المدينة أمس الأحد.

وقال دي بلاسيو، إنه كجزء من الإجراءات الإصلاحية، ستتم إعادة توزيع قسم من ميزانية إدارة شرطة نيويورك إلى الشباب والعمل الاجتماعي، كما ستصبح الملفات التأديبية لرجال الشرطة أكثر شفافية.

واستجابة لما وصفها بـ"لحظة تحول" للمدينة، قال العمدة إن الإصلاحات المقترحة تعد مجرد خطوات أولى فقط وأن هناك حاجة إلى توضيح مزيد من التفاصيل.

وكان دي بلاسيو قد أعلن في وقت سابق أن نيويورك سترفع حظر التجوال، الذي تم فرضه في مختلف أنحاء المدينة لتهدئة الاضطرابات التي اندلعت في أعقاب مقتل جورج فلويد، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات السلمية بشكل كبير.

وقال بيل دي بلاسيو في تغريدة له على موقع (تويتر) "مدينة نيويورك: إننا نرفع حظر التجوال، وسيصبح ذلك ساريا على الفور. أمس والليلة الماضية رأينا أفضل ما في مدينتنا".

وكانت مدينتا لوس انجليس وواشنطن، اللتان شهدتا مظاهرات تخللتها أعمال عنف أوائل الأسبوع الماضي، قد ألغتا بالفعل حظر التجوال بهما. وحذت معظم المدن حذوهما.

وفرضت نيويورك حظر التجوال في الساعة الثامنة مساء أول أمس، وكان سيستمر حتى اأمس الأحد.

وبينما تحدى الكثير من المتظاهرين حظر التجوال الليلة الماضية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة نيويورك سمحت باستمرار المظاهرات وأنه لم تحدث أي مواجهات عنيفة أو اعتقالات جماعية.