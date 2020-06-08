استمرار انكماش قطاع التشييد في أيرلندا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير أصدرته "آي.إتش.إس ماركيت" اليوم الاثنين استمرار انكماش قطاع التشييد في أيرلندا خلال مايو الماضي، ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق، في ظل القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر "أولستر بنك" لمديري مشتريات قطاع التشييد ارتفع خلال مايو الماضي إلى 9ر19 نقطة، مقابل 5ر4 نقطة خلال أبريل الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

في الوقت نفسه فإن معدل انكماش نشاط القطاع مازال أعلى من أي مستوى له منذ بدء جمع بيانات هذا المؤشر قبل 20 عاما.

وقال "سيمون باري" كبير خبراء اقتصاد أيرلندا في "أولستر بنك" إن "المؤشرات الفرعية أشارت أيضا كما هو الحال بالنسبة للمؤشر الرئيسي إلى تباطؤ وتيرة التراجع وبخاصة في قطاعي التشييد التجاري والسكني، بما يؤكد أن أبريل شهد قمة تراجع نشاط التشييد في أيرلندا خلال الأزمة الحالية".

وتراجع نشاط الفئات الفرعية الثلاث لقطاع التشييد في أيرلندا ولكن بوتيرة أبطأ من أبريل الماضي. وتراجع نشاط قطاع الهندسة المدنية بشدة في حين تراجع قطاع المشروعات التجارية بوتيرة أقل.

وواصل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة تراجعه خلال مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو ما حدث أيضا مع مؤشر التوظيف.