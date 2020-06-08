 مسجلان خطر وراء سرقة 26 سيارة من 6 مناطق في القاهرة - بوابة الشروق
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مسجلان خطر وراء سرقة 26 سيارة من 6 مناطق في القاهرة

عاطف محمود
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 1:04 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 1:04 م

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على مسجلين اثنين خطر، كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات في القاهرة؛ وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كان مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، تلقى إخطارا يفيد القبض على شخصين سبق اتهامهما في العديد من القضايا لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب "المغافلة" وسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين وراء ارتكاب 26 حادث سرقة بمناطق التجمع الأول والعبور ومدينة نصر أول والمعادي والمقطم والمرج وأرشد المتهمين على ضبط المسروقات وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

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