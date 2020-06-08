 وزير الصحة الكويتي: شفاء 1037 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 21 ألفا و242 متعافيا - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 1037 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 21 ألفا و242 متعافيا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 11:15 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 1037 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 21 ألفا و242 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال1037 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 923 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 20 ألفا و205 حالات.

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