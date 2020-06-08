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الحكومة الإيرانية: دعوة ترامب لنا للتفاوض «مسرحية سياسية»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 1:21 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 1:21 م

وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علی ربیعی دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجمهورية الإسلامية للتفاوض على اتفاق أفضل يتعلق بملفها النووي بأنها "مسرحية سياسية".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول "لسنا متفائلين بشأن دعوة السيد ترامب للتفاوض والاتفاق على أي شيء، ودعوته ليست إلا مسرحية سياسية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعرف ما يتعين عليها القيام به لتحقيق ظروف مواتية ودبلوماسية ناجحة مع إيران ... يجب عليهم إعادة بناء كل ما دمروه".

وكان ترامب كتب في تغريدة الأسبوع الماضي للاحتفاء بعودة أمريكي كان محتجزا في إيران، وتم الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل مع واشنطن :"شكرا لإيران. لا تنتظروا لما بعد الانتخابات الأمريكية للتوصل إلى صفقة كبرى. سأفوز. ستتوصلون إلى اتفاق أفضل الآن!".

وقال ربيعي اليوم :"أود أن أذكركم بأن الانتخابات الأمريكية هي مسألة داخلية ولن يكون لنا علاقة بها، ونتخذ القرارات بناء على مصالحنا الوطنية".


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