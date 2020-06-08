طلاب بجامعة أوكسفورد البريطانية يطالبون بإزالة تمثال رودس «العنصري»

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طالب طلاب بجامعة أوكسفورد المرموقة في بريطانيا، اليوم الاثنين، بإزالة تمثال لسيسيل رودس وهو رجل أعمال بريطاني ومستعمر في جنوب القارة الأفريقية.

جاء تجدد الدعوة من حملة "يجب إسقاط رودس" وغيرها من الجماعات عقب إسقاط تمثال لتاجر رقيق يرجع للقرن الثامن عشر في مدينة بريستول بجنوب غرب البلاد.

وقالت جماعات مناهضة للعنصرية ومقرها أوكسفورد في خطاب مفتوح وقعه أكثر من ستة آلاف شخص بحلول اليوم الاثنين إن الجامعة فشلت في التمسك بـ"قيمها المناهضة للعنصرية" المزعومة.

واستشهدت ببيانات أظهرت أن الطلاب البريطانيين من أصحاب الأصول الافريقية لا يزالوا غير ممثلين تمثيلا جيدا في أوكسفورد وقالت إن الطلاب والعاملين من ذوي الأصول الافريقية "كثيرا ما يتعرضون لعنصرية مباشرة وصريحة في الكليات وعبر الجامعة".

وأطلقت حملة "يجب إسقاط رودس" التي بدأت منذ 2015، التماسا جديدا عبر الإنترنت لإزالة تمثاله وقالت إنها تخطط "لمظاهرة سلمية" في أوكسفورد غدا الثلاثاء.