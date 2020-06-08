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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يرصد الشرطة البلجيكية وهي تطلق مدافع المياه على آلاف المتظاهرين تجمعوا في بروكسل، احتجاجًا على وحشية الشرطة والعنصرية.
وقوبلت مسيرة المواطنين السلمية بالعنف، وتم اعتقال أكثر من 150 محتجًا.