شركات السياحة تطالب بوضع خارطة طريق مع بدء تطبيق الحجر الصحي على القادمين إلى بريطانيا

دعت شركات السياحة البريطانية إلى وضع "خارطة طريق" عاجلة لاستئناف حركة السياحة في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى بريطانيا من الخارج اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال مارك تانزير رئيس اتحاد شركات السياحة البريطانية "أبتا" إن خطة الحجر لمنع انتشار فيروس كورونا، ستؤثر على الاقتصاد البريطاني بما يتجاوز تأثيرها على قطاعات السياحة والنقل.

وأضاف "يجب استئناف حركة السياحة الدولية بمجرد أن تسمح إجراءات السلامة بذلك والشركات والعملاء سيستفيدون من خطط الحكومة عندما يقترب حدوث ذلك".

وأضاف أن مصدر رزق الكثيرين على المحك "حجز رحلات السفر لن يبدأ الارتفاع إلا عندما يكون لدى الناس والشركات فكرة افضل عما تعتزم الحكومة عمله لفتح ابواب بريطانيا والسماح بالسفر إلى المقاصد الدولية".

كانت ثلاث شركات طيران دولية كبرى مقرها في بريطانيا قد هددت في وقت سابق بإقامة دعوى قضائية ضد خطة وضع جميع القادمين من الخارج في الحجر الصحي أو العزل الذاتي لمدة 14 يوما.

ووجهت شركات ريان أير وإيزي جيت وآي.أيه.جي التي تمتلك بريتش أيروايز رسالة إلى الحكومة تطالب فيها بإلغاء هذا الإجراء "غير المناسب وغير العادل" محذر من أنه سيكون له "تأثير مدمر على قطاع السياحة في بريطانيا".

من ناحيته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن فرض قواعد الحجر الصحي حتى يوم 28 يونيو الحالي بشكل مبدئي ضروري حتى لا يتسبب "القادمون من الخارج ... في انتشار غير مرصود للفيروس".

يذكر أن بريطانيا سجلت أكبر عدد من وفيات فيروس كورونا المستجد في أوروبا حيث بلغ العدد فيها أكثر من 40 ألف وفاة في حين أن التقديرات تشير إلى معدل العدوى فيها يزيد عن المعدل في أغلب دول أوروبا.