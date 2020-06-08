رئيس كولومبيا: يمكن أن نساعد قطاع الطيران ككل دون معاملة خاصة لشركة أفيانكا الوطنية

قال الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، إن بلاده يمكن أن تساعد قطاع الطيران ككل، دون منح معاملة خاصة لشركة الطيران الوطنية "أفيانكا".

وأضاف دوكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها: "نحن لا نستبعد أي خطة معقولة وتتضمن إعادة هيكلة مستدامة".

وأوضح أن الحكومة تتوقع "تعافيا سريعا" بعد أزمة فيروس كورونا، مع توسع بنسبة 3% فى النشاط الاقتصادى في 2021.

واستبعد دوكي أي زيادة ضريبية خلال الجائحة.

يشار إلى أن مسؤولا كولومبيا بارزا قال في وقت سابق إن الحكومة يمكن أن تساعد شركة "أفيانكا" في حالة الإفلاس.