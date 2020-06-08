تظاهرة فلسطينية في رام الله رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي

شارك مئات الفلسطينيين في تظاهرة في مدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم الاثنين، رفضا لمخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وجرت التظاهرة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة، تندد بمخطط الضم و"انحياز" الإدارة الأمريكية لإسرائيل.

وأكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول خلال التظاهرة، على توحد الموقف الفلسطيني في رفض مخطط الضم والتصدي له لإفشاله كونه يشكل "تدميرا" لحل الدولتين المدعوم دوليا.

وشدد العالول على قرار القيادة الفلسطينية في التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل ووقف العمل بها تماما، وتعميق التناقض مع السياسية الأمريكية "المنحازة" ضد القضية الفلسطينية.

وقال "نحن واثقون تماما في قدرتنا على الصمود وإفشال مخطط الضم ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، مع الحاجة إلى الانسجام والوحدة الوطنية عبر العمل المشترك".

وأضاف أن "التناقض الرئيسي للفلسطينيين يجب أن ينحصر في المواجهة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية، وهو موقف محل إجماع لدى الشعب الفلسطيني ويجب الالتزام به من كل الفصائل".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 19 من الشهر الماضي، التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها ردا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.