صبحي: الإعلام لم ينصفني رغم اختياري أفضل حارس في إفريقيا

قال محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، إن الاعلام في مصر لم ينصفه رغم تحقيق لقب أفضل حارس في أمم أفريقيا تحت 23 عاما في نوفمبر الماضي.

صرح صبحي عبر قناة ناديه " لم أشعر بإنصاف من قبل الإعلام رغم حصولي على جائزة افضل حارس في أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية".

وأضاف "لا أخشى ضغوط الجماهير أو المواجهات الكبرى، بل أكون متحمسا لخوض هذه المباريات التي تتسم بنوع خاص".

وكرر في ختام تصريحاته "الإعلام المصري ليس محايدا، حصلت على جائزة أفضل حارس في إفريقيا ولم يتحدث عني أحد بدليل أن هناك برنامج كان يناقش أسماء الحراس الثلاثة للمنتخب الأولمبي ولم يتم وضع اسمي".