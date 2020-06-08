ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 1 بالمئة، مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 93ر1 مليون إصابة، حتى الساعة 0311 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج نيوز".

وكانت الزيادة في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 2ر1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 378097، بزيادة بنسبة 2ر0 بالمئة عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية أركانسو زيادة بنسبة 2ر5 بالمئة في عدد الحالات من نفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 9101.

بينما سجلت نيوجيرسي أكبر عدد من الوفيات في الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 70 حالة وفاة.