رئيس الوزراء الأرميني يعلن شفاءه وأسرته من فيروس كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أنه شفي وأفراد أسرته من إصابتهم بفيروس كورونا.

وكتب باشينيان- على حسابه على "فيسبوك": "لقد تلقينا للتو نتائج أختباراتنا المكررة، وجميع النتائج سلبية"، بحسب ما نقلته صحيفة "بانوراما" الأرمينية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضاف "بالطبع نحن بحاجة إلى إعادة النظر بطريقة ما في توقيت وظروف الإصابة بالعدوى، ولكن المهم في الوقت الحالي أننا جميعًا أصحاء ولدينا مناعة، أشكركم على كل التمنيات الطيبة التي أرسلت إلينا خلال هذه الفترة"، وأشار إلى أنه سيعود الآن إلى العمل بشكل كامل.

وكان رئيس الوزراء الأرمني قد أعلن إصابته وأفراد أسرته بفيروس كورونا في 1 يونيو الجاري.

يذكر أن أرمينيا سجلت 13 ألفا و325 إصابة و211 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بحسب بيانات أعلنتها وزراة الصحة في البلاد اليوم.