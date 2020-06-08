الداخلية السعودية: القبض على مقيم يمني قتل شيخ قبيلة سعودي بارز

أعلنت الداخلية السعودية اليوم الاثنين القبض على مقيم يمني قتل مسنا سعوديا غدرا بسيارته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش قوله إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، بوقت وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير في جنوب غرب المملكة.

وأضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المقيم اليمني واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته للنيابة العامة.

ولم يكشف المتحدث عن اسم المقتول ، إلا أن سعوديين قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي إن القتيل هو الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني أحد شيوخ "قحطان" وهي واحدة من أكبر قبائل شبه الجزيرة العربية .