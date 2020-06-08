بوريس جونسون: بريطانيا ليست بلدًا عنصريًا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين إن بوريس جونسون لا يعتقد أن بريطانيا بلد عنصري، وذلك على خلفية التظاهرات التي خرجت في أنحاء البلاد تحت شعار "حياة السود مهمة".

وقال المتحدث باسم جونسون للصحفيين "لا يشك رئيس الوزراء أنه ما زال هناك تمييزا وعنصرية، لكنه لن يوافق على أن هذا البلد عنصري"، مضيفا "لقد حققنا تقدما كبيرا جدا في هذه المسألة ولكن ما زال هناك المزيد للقيام به"، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأكد المتحدث أن "رئيس الوزراء ملتزم تمامًا بمواصلة الجهود للقضاء على العنصرية والتمييز".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم جونسون أن رئيس الوزراء يعتبر الهجمات على ضباط الشرطة أثناء الاحتجاجات "غير مقبولة"، ويرى أن تحطيم تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولتون في بريستول، وتخريب نصب تذكاري لتشرشل في لندن أثناء التظاهرات، هي أعمال ذات ضرر جنائي ينبغي أن تحقق فيها الشرطة.

وخرج عشرات الآلاف في بريطانيا في تظاهرات خلال اليومين الماضيين للتنديد بمقتل الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على أيدي الشرطة في مينيابوليس الأمريكية.