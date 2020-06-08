إعادة فتح العاصمة الإندونيسية جزئيا بعد الإغلاق بسبب كورونا 

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الإثنين إعادة فتح العاصمة جاكرتا، وهي المدينة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في اندونيسيا، جزئياً بعد شهرين من الإغلاق الجزئي حيث تستعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان لإعادة فتح اقتصادها تدريجياً.

وتخضع المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، بإجمالي 30 مليون نسمة في منطقة العاصمة الكبرى، لقيود اجتماعية واسعة النطاق منذ 10 أبريل.

وسجلت جاكرتا، أول مدينة كبيرة تفرض إغلاقًا جزئيًا في البلاد، أكثر من 8033 حالة مؤكدة و529 حالة وفاة. وعلى صعيد البلاد، تم تسجيل 31186 إصابة و1851 حالة وفاة.