 ضبط 324 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في المنيا - بوابة الشروق
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ضبط 324 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في المنيا

ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 6:51 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 6:51 م

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 324 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي وسرفيس مخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية بمراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن ، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد المحافظ سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

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