الإمارات تسجل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 39376 حالة.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أضافت الوزارة أنه تم تسجيل 469 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمعافين إلى 22275.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 382 ألف حالة.