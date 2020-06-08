يحب جميع الأفغان مشروبات الطاقة على اختلافها، إذ يتناولها الطفل الصغير والنساء الحوامل، بل وحتى قادة حركة طالبان، ولا يخلو عرس أو اجتماع عشائري أو مجلس حكومي منه، إذ يباع في كل مكان من عربات الباعة الجائلين لصالات استقبال المستشفيات.

ويقول وحيد سليمي، البائع المتجول، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه يبيع 200 علبة من تلك المشروبات يوميا، ولا يعتبر ذلك أعلى المعدلات لديه.

وتحذر منظمة الصحة العالمية، من تناول مشروبات الطاقة المحتوية على عقار جينسينغ وحمض التورين للأطفال والحوامل ومرضى حساسية الكفايين.

ويقول حسين فاظلي، مسئول الأوقاف الأفغانية، إنه منذ الغزو الأمريكي عام 2001 واجتياح مشروبات الطاقة الأجنبية للسوق الأفغاني، وقرر الملالي أي الشيوخ الاجتماع لتحديد موقف الدين من المشروب وبالتأكد من عدم إسكاره لشاربه تم إباحة شربه.

وتتراوح أسعار مشروبات الطاقة بين 30 أفغانيا للماركات المحلية، لـ130 أفغانيا للرد بول.

وتقول مرسال مناتي، مديرة هيئة التغذية في وزارة الصحة، إن غياب الوعي وعدم وجود معايير صحية مفروضة على السوق تتسبب بتبعات انتشار أعراض الأرق والاكتئاب والسمنة وتقلصات المعدة وتسوس الأسنان.

ويحتوي الربع لتر من مشروبات الطاقة على ضعف حجم الكافيين في فنجان قهوة، ونسبة سعرات تفوق المشروب الغازي بـ60%، وسكريات تفوق المشروب الغازي بـ65%.

وفي أحد المنازل الأفغانية، يمضي عمران 8 أعوام، وقت فراغه أمام ألعاب الفيديو وفي يده علبة مشروب الطاقة الذي يقول والديه إنه يقوي تركيزه، وهو مشروب صحي بحسب ما تروج له الإعلانات الأفغانية.

وتضيف مرسال، أن مشروبات الطاقة تجلب نحو 13 مليون دولار للاقتصاد الأفغاني، مشيرة إلى أنه تفشى كثيرا لدرجة أنها لا تقوى على منع أطفالها عنه.

وفي أحد شوارع كابول المظلمة، يقول إسماعيل نوري، إنه لا يحب تلك المشروبات ولا يتناولها، ولكن الناس يحبونها وهي ذات ربح طائل، لذلك لن يتوقف عن بيعها.