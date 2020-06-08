محافظ جنوب سيناء يرجئ إجازات الأطباء والتمريض حتى زوال كورونا

تتخذ محافظة جنوب سيناء كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في القطاع الصحي بشكل عام، وتشديد إجراءات دخول المحافظة بشكل خاص.

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إرجاء كل إجازات الأطباء وأطقم التمريض لحين زوال جائحة كورونا، وجاري مكافحة انتشار المرض والسيطرة عليه داخل المحافظة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أن لجان المتابعة التي جرى تشكيلها تحت مسمى "خلية أزمة" للمتابعة الميدانية للمستشفيات، أكدت على تواجد الأطقم الطبية والتمريض داخل المستشفيات على مدار 24 ساعة خلال شيفتات، واستعدادهم الكامل لعلاج المرضى، ومتابعة مصابي فيروس كورونا، وأيضًا توافر كل المستلزمات الطبية والأدوية، مع احتياطي منها بالمخازن.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تدير أزمة جائحة كورونا من خلال برنامج وقائي وآخر علاجي للمصابين، مع استمرار المتابعة الميدانية للجان "خلية أزمة" لمتابعة مرضى فيروس كورونا بكل مدن المحافظة برئاسة نائب المحافظ والسكرتير العام ومستشاري المحافظ ورؤساء المدن.