حكومة السودان: تشكيل بعثة «يونيتامس» نصر كبير للدولة

أعلن مجلس الوزراء السوداني ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، معتبرا أن الخطوة نصر كبير للسودان، وللجهود التي بذلت على كل المستويات.

وأشاد مجلس الوزراء السوداني بكل الأطراف التي عملت في إعداد الملف وتقديمه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والاتصالات التي تمت مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن حتى يتم توضيح وجهة نظر السودان وتبنيها.

وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية - في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم /الاثنين/ - إنه كانت هناك أكثر من مسودة لهذا القرار، لافتا إلى أن القرار الذي اتُخذ يعكس وجهة ورغبة الحكومة السودانية، وكل أجهزة الدولة الوطنية والشركاء.

وأضاف أن القرار يؤكد عودة السودان إلى المجتمع الدولي واستعادته لمكانته الدولية، موضحا أن الخطوة تؤكد كذلك رغبة المجتمع الدولي في دعم الحكومة الانتقالية وتحقيق أهدافها.

واستمع مجلس الوزراء السوداني إلى عرض من وزيرة الخارجية أسماء عبدالله، حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالبعثة السياسية للسودان، بالإضافة إلى القرار الخاص بتمديد بعثة (يوناميد)، حتى 31 ديسمبر القادم، تناول الجهود التي بذلتها الدبلوماسية السودانية والحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، للوصول لتوافق حول قرار يُرضي السودان ويحقق أهداف المرحلة الانتقالية.

وأكد مجلس الوزراء السوداني ضرورة أن يكون الجانب السوداني جاهزاً للتعاون مع البعثة، وضرورة تكوين آلية وطنية للبدء في التعاطي معها، مشددا على عدم وجود أي مكون عسكري أو أمني ضمن البعثة، وأن البعثة سياسية مدنية بالكامل.