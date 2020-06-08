أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، ثبات وحزم الموقف الأوروبي تجاه الوضع في ليبيا رغم تغير الوضع الميداني في البلاد، واعتبر أن "إعلان القاهرة"، الذي تضمن مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا ،"إيجابي".



وتعليقا على آخر التطورات الميدانية في ليبيا و"إعلان القاهرة"، قال بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي لا زال يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ولوقف العمليات العسكرية والاعتداءات في ليبيا وكذلك للشروع في عملية تفاوضية تساهم في البحث عن حل سياسي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.



وأضاف "على كافة الأطراف التصرف بمسؤولية والعودة للتفاوض، إذ لا حل عسكري ممكن للنزاع في ليبيا".



أما بشأن "إعلان القاهرة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمن مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، فوصف ستانو بـ"الإيجابية" كل مبادرة تتطابق مع جهود الأمم المتحدة بشأن إقرار السلام والاستقرار في ليبيا، وتابع "ولكن لا بديل عن حل سياسي شامل كما جاء في مؤتمر برلين"، على حد قوله.