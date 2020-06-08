 وكالة الأنباء العراقية: سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء العراقية: سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

مطار بغداد
مطار بغداد
أسماء الدسوقي
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 9:16 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 9:16 م

أعلن الإعلام الأمني العراقي، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

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