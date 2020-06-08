وكالة الأنباء العراقية: سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

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أعلن الإعلام الأمني العراقي، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.