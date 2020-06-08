الكرملين: السيسي وبوتين يؤكدان تصميمهما على إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة في ليبيا، في اتصال هاتفي، مساء الأحد.

ووفق «روسيا اليوم»، أكدا الرئيسان تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وأعلن الكرملين، أن بوتين والسيسي أجريا اليوم الاثنين "بمبادرة من الجانب المصري"، مكالمة هاتفية بحثا خلالها بشكل مفصل الأوضاع في ليبيا، مضيفا: «السيسي أطلع بوتين على فحوى المحادثات التي عقدها في 6 يونيو في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات التسوية السياسية في ليبيا».

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر في هذا الاتجاه، كما بحث الرئيسان «القضايا الملحة للتطوير اللاحق للشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك العمل المشترك في مجالي الصناعة والطاقة النووية إضافة إلى التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا».

وأكد بوتين والسيسي التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.