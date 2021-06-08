 مستشار الرئيس الفلسطيني: نريد تدشين عهد جديد من القاهرة في العلاقات الفلسطينية الداخلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الرئيس الفلسطيني: نريد تدشين عهد جديد من القاهرة في العلاقات الفلسطينية الداخلية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 10:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 10:35 م

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إننا نريد الآن أن ندشن من القاهرة عهدا جديدا يقوم على الوحدة والتنسيق الكامل في العلاقات الوطنية الفلسطينية الداخلية تحت راية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف الهباش - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون مع الإعلامية لميس الحديدي - أن الانقسام الفلسطيني كان خطيئة ولم يكن له مبرر لأنه لا يمكن لوطني يعتز بالقدس والمسجد الأقصى أن يقوم بذلك، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الوطن المعنوي الفلسطيني ومظلة كل الفلسطينيين.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية أن منظمة التحرير الفلسطيني تمثل 13 مليون فلسطيني في الداخل والشتات.

وتابع الهباش أن الرئيس الفلسطيني من الممكن أن يذهب إلى مصر في أي وقت، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتأخر عن أي مصلحة للشعب الفلسطيني.

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