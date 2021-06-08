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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم القطارين في باكستان إلى 62 قتيلا

حادث قطار بباكستان
حادث قطار بباكستان
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:14 ص

أفاد مسؤولون باكستانيون محليون بأن عدد قتلى حادث التصادم الذي وقع بين قطارين في جنوب باكستان أمس ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 62 ، بعدما لقي عدد من الجرحى حتفهم متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها في الحادث.

ووقع الحادث قبل فجر الاثنين بعدما خرج قطار عن القضبان في بلدة جوتكي واصطدم به آخر قادم في الاتجاه المعاكس. ولم يتضح بعد سبب خروج القطار الأول عن مساره.

وأعرب عثمان عبد الله المسؤول المحلي في البلدة عن مخاوف من تسجيل المزيد من القتلى، خاصة وأن بعض المصابين في حالة حرجة.

وقال سيد الحسن، المتحدث باسم شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، إنه جرى استكمال عمليات البحث والإنقاذ بين الحطام وأنه سيتم إعادة فتح مسار السكك الحديدية اليوم.

وكان القطاران يقلان أكثر من ألف راكب.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث القطارات أمر متكرر الحدوث في باكستان، حيث لم يتم تقريبا تحديث خطوط السكك الحديدية التي شيدتها القوة الاستعمارية السابقة بريطانيا قبل نحو قرن.

كما تتسبب التفجيرات التي يشنها مسلحون إسلاميون وانفصاليون وضعف أنظمة الأمن والسلامة في ارتفاع عدد ضحايا القطارات كل عام.

وأمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس بإجراء تحقيقات بشأن سلامة السكك الحديدية.


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