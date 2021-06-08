قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادات الجديدة على المرتبات، من المقرر أن تصرف في بداية السنة المالية الجديدة، فتكون للمعاشات في بداية يوليو المقبل.

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن هناك نوعان من الزيادات، الأول زيادة العلاوة الدورية؛ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية للعاملين في الدولة، وتكون نسبتها 13% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها.

وأوضح أنه بالنسبة للموظفين فسيحصلون على زيادة بحد أدني للدرجة السادسة 250 جنيها، والدرجة الأولى 325 جنيها، وما بعد هذه الدرجات تبلغ الزيادة 400 جنيها.

وأكد أن الموظفين المستفيدين من تلك الزيادة بلغ عددهم من 4.5 إلى 5 ملايين فرد، كلفوا الدولة 28 مليار جنيه، وبالنسبة لأصحاب المعاشات بلغوا 10 ملايين مواطن بتكلفة 31 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك ترقيات للمستحقين يوم 30 يونيو الجاري، سيحصلون على مقابل ترقياتهم في يوليو المقبل.

وبشأن الزيادة الضريبية التي تأتي كل عام، تزامنا مع زيادة المرتبات، لفت إلى أن هناك التزامات خزانة عامة للدولة، وزيادة استثمارات، مما يؤدي إلى بحث عن مصادر غير مباشر، حتى لا يحدث تضخم اقتصادي أو تلجأ الدولة للاقتراض.