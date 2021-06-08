 براءة ربة منزل من تهمة التحريض على سرقة زوجها بالتبين - بوابة الشروق
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براءة ربة منزل من تهمة التحريض على سرقة زوجها بالتبين

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:42 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، براءة ربة منزل محبوسة ورجلين، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه في منطقة التبين بحلوان.

 

وكشف أمر إحالة المتهمين، أن المتهمين قاموا جميعاً بسرقة المبلغ النقدى والمملوك للمجني عليه زوج المتهمة الأولى، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فما أن ظفر به المتهمان الأولى والثاني بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته.

 

وأسندت النيابة للمتهمة الأولى، تسديدها ضربة بصدر المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق، وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

 


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