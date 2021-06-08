وكيل تموين بالأقصر يناقش المشاكل المواجهة لأصحاب المخابز

عقد تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، اجتماعًا بحضور مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة صلاح فتحي رئيس الغرفة، وأعضاء الغرفة، وممثلي شعبة المخابز البلدية بالمحافظة، برئاسة زين لبيب.



وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع المشكلات التي تواجه شعبة المخابز، وأصحاب المخابز مثل ملف التأمينات للعاملين بها، والأرصدة الموجودة على الماكينات.



ونبه صلاح، على أصحاب المخابز بعدم الاحتفاظ ببطاقات المواطنين، وضرورة إنتاج خبز بلدي مطابق للأوزان والمواصفات القانونية المقررة والالتزام بكل التعليمات والقرارات الوزارية التموينية.



وتم عرض نموذج من تطوير المخابز البلدية بالمحافظة، والتي بدأت بمخابز قرى إسنا تطويرًا إنشائيا لتظهر بالمظهر الحضاري بما يتناسب مع طبيعة المحافظة.



كما أكد ضرورة تلافي السلبيات التي تظهر ببعض المخابز، موضحًا كيفية أن منظومة الخبز محكمة تماما، ولا يوجد بها سلبية سوى ترك المواطنين لبطاقاتهم التموينية لأصحاب المخابز مما يستتبعه حصول المواطن على دقيق بدلًا من الخبز، مما يؤدي إلى ظهور الوضع على أنه تسريب لأرصدة الدقيق من المخابز مع أنه لا يستطيع أي مخبز تسريب الدقيق إلا بمعاونة المواطن الذي يترك بطاقته التموينية.



من جانبه، أثنى صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، على التعاون القائم بين المديرية والغرفة التجارية، واستعداد الغرفة التجارية بالتنسيق مع المديرية لتقديم كل الإمكانيات المتاحة، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وإعلاء شعار المواطن أولا كما حدث من قبل في معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس، وكذلك أبدى إعجابه بمبادرة تطوير المخابز البلدية على مستوى المحافظة.