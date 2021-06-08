علق الدكتور أحمد سالمان، عضو فريق إكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، على شائعة أن لقاح كورونا يقضي على متلقيه خلال عامين، قائلا: «إن عدم الدقة في نقل الأخبار، يتسبب في إثارة الجدل دون جدوى».

أضاف «سالمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن ادعاء تسبب اللقاح في مصرع متلقيه أمر خاطئ؛ نظرًا لأنه خضع لدراسات وأبحاث كثيرة، من أكبر خبراء الطب في العالم.

وبشأن تصريح المنظمة العالمية، التي أعلنت فيه أنها لم تحسم احتياج الشخص لجرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن، أكد أنه لم يتم تصنيع أكثر من جرعتين حاليا من مصل «استرازينيكا إكسفورد».

وأوضح أن اللقاح الوحيد الذي أعلن صانعيه، بأنه يحتاج إلى جرعة ثالثة، هو «سينوفارم»، وبدأ بالفعل بعض الدول تتوجه لعمل تلك الجرعة مثل الإمارات والبحرين.

وأشار إلى أن لقاح «سينوفارم»، يبدي فاعلية من 72 : 78%، ولكن مشكلته في عدم استمرارية فعاليته مدة طويلة مثل باقي الأمصال، لذا يحتاج إلى جرعة ثالثة.