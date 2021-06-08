استرداد 46 فدانا من أملاك الدولة بوادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



وأوضح قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة مهندس السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد 3 قطع أراضي بقرية الحمراء بمساحة 46 فدانا و19 قيراطا من غير الجادين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.



وشدد محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.