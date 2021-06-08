قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجار قدمت تمويلات لمصر بلغت حوالي 12.5 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، منذ إنشائها في 2008 وحتى مايو 2021 .



جاء ذلك خلال لقائها مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.



وأضافت السعيد، أن المؤسسة نفذت برنامج تمويل لصالح مصر لعام 2020، على الرغم من ظروف تفشي جائحة فيروس، حيث قامت بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر في إطار اتفاقيتي المرابحة الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018،



كما أثنت السعيد على جهود وحرص المؤسسة على الإعداد لبرنامج عام 2021، والذي تم توقيعه في يناير 2021 برعاية وزارة التخطيط، وبحضور وزراء التعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية.



حيث يتضمن البرنامج تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية.



ومن جانبه أكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على حرص المؤسسة على دعم مصر و القطاعات الاستراتيجية من خلال البرامج الاقليمية والحلول التجارية المدمجة التي تقدمها المؤسسة من أجل المساهمة في تنمية التجارة الخارجية لمصر ودعم القدرات المتعلقة بها



كما تم خلال الاجتماع مناقشة دور المؤسسة في دعم المصدرين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات (EDA)، ومشاركة مصر في اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس) المرحلة الثانية، وكذلك المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، كما تم استعراض أنشطة المؤسسة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، ومشروع "الحلول التجارية المدمجة" .