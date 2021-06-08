قالت المهندسة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يتم خلق مجتمعات متكاملة بالمدن الجديدة التي ينشأها الصندوق، خاصة وأن المستهدف هو إقامة المواطنين بالوحدات السكنية بشكل دائم ومنتظم.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، أن المبادرات التي كان يطلقها الصندوق من قبل كانت بسعر فائدة يصل إلى 7%، موضحة أن مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة 3% وسداد اقساط على مدار 30 عامًا تعتبر غير مسبوقة وتوفر دعمًا كبيرًا.

وأشارت إلى طرح نحو 125 ألف وحدة سكنية في آخر إعلان تم إطلاقه، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الإعلانات السابقة، مشيرة إلى صدور مبادرة البنك المركزي خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر.

وأوضحت أن إعلان ديسمبر المقبل سيتم تطبيق مبادرة البنك المركزي عليه، خاصة وأنه سيتم طرح عدد كبير من وحدات متوسطي الدخل، لافتة إلى الحدود الدنيا لمنخفضي الدخل الراغبين في الحصول على شقة تصل إلى 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب.

