تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تطوير الطريق الدائري

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إجراء تحويلات مرورية؛ وذلك لاستكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائري، مع محور الأوتوستراد، ضمن مشروع توسعة الدائري.

وأوضحت أن التحويلات المرورية تتضمن الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي، ويرغب فى الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر، مع استكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات فمناطق الكورنيش.

وأضافت أنه تم استقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالإتجاهين، لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسعة، والاستبقاء على عرض (10) متر بكل إتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولي، على أن يتم بدء تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 12 من صباح يوم غد الثلاثاء ولمدة شهر.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، ومواجهة أى كثافات مرورية متوقعة.