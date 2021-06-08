قال وجيه وهبة، الفنان التشكيلي، إن لوحات شقة الزمالك ليست ذات طبيعة خاصة، معقبًا: «مقدرش أعتبرها أنها لها قيمة عالية، إلا بعد التحقق من التوقيع المدون عليها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الاثنين، أن لةحات شقة الزمالك تنتمي للقرن الـ 17، مشيرًا إلى توافر هذه النوعية من اللوحات بأوروبا.

وأكد أنه ينبغي عدم المبالغة في قيمة لوحات شقة الزمالك، لافتًا على أنه يحتاح حيازة هذه اللوحات والإتجار فيها والسفر بها لأنها لا تنتمي للتراث المصري ولا لحضارة تم إنشائها على الأراضي المصرية.

وذكر أن قانون الآثار السابق لعام 1982 يتيح الاحتفاظ باللوحات وهيئة الآثار المصرية تفتش عليها على فترة منعًا للإتجار فيها، لافتًا إلى أن التأكد من أن اللوحات حقيقة يكون من خلال توقيع الفنان أو عن طريق الشهادة المرفقة مع اللوحة، والتي تكون موثقة من خبراء الفن وعائلة الفنان.

وشغلت قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا باسم «مغارة علي بابا» الرأي العام، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها.

وتبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على بعض ممتلكات نجل شقيقته.

وبناء على العنوان الذي تم ذكره في التحريات لشقة المدعى عليه كريم، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني لها.

