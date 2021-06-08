زار الدكتورعبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، مشروع فوسفات أبو طرطور، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من الجامعة، ضم نواب رئيس الجامعة وعددا من عمداء وعلماء كليات الجامعة، لتوقيع بروتوكول مشترك بين الجامعة وشركة فوسفات مصر بأبو طرطور بالوادى الجديد، بحضور المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر.

وقال رئيس الجامعة، إن لقاء وفد الجامعة بحث إجراء أبحاث ودراسات علمية هدفها تطوير خام الفوسفات وتحقيق أقصى استفادة منه، بالإضافة إلى بحث رفع كفاءة الفوسفات قليل الجودة وكيفية إنتاج أسمدة يمكن استغلالها لتحسين خواص التربة بالوادى الجديد، كما تم بحث تبسيط إجراءات البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وتدربب طلاب الجامعة خلال الإجازة الصيفية، وذلك فى إطار دور الجامعة فى تنمية المجتمع.

وفى نهاية اللقاء، قدم رئيس جامعة الوادى الجديد درع الجامعة للمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر بابو طرطور، تقديرا لجهوده فى الارتقاء والنهوض بالشركة بالوادى الجديد، كما تفقد رئيس جامعة الوادى الجديد والوفد المرافق له، مبنى المدرسة التى أهدتها المحافظة للجامعة لتكون مقرا لقسم التعدين بكلية الهندسة المزمع إنشاؤها بجامعة الوادى الجديد ضمن خطة الجامعة لافتتاح كليات جديدة تقدم خدمة للمجتمع وتساهم فى النهوض بمقومات المحافظة المتنوعة.