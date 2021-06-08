الإسكان: إقامة مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في 25 مركزا بمبادرة تطوير الريف

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إن الوزارة ستعمل على مشروعات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب في 25 مركزًا من مركز المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن باقي مراكز المرحلة الأولى من المبادرة ستعمل عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى البدء الفعلي في كل القرى المستهدفة ماعدا 50 قرية جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير مواقع لإنشاء محطات الرفع الخاصة بها.

وأشار إلى استلام الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحي للمواقع لإنشاء المحطات والروافع بالقرى المستهدفة بالتطوير، مضيفًا أن نسبة تغطية شبكات الشرب بتلك المناطق تصل إلى 98.7%، مع وجود بعض الأماكن لا تصلها الكميات الكافية.

وذكر أن الوزارة تعمل على إنشاء 36 محطة مياه شرب جديدة لتوفيرها في المناطق التي لا تصلها احتياجاتها، لافتًا إلى البدء في تنفيذ 28 منها على أرض الواقع.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ 767 مشروعًا لمد وتدعيم أبراج شبكات مياه الشرب في القرى المستهدفة بالتطوير، ذاكرًا أنه تم البدء الفعلي في 467 مشرعًا حتى الآن.

ولفت إلى أن إجمالي تكلفة المشروعات التي ستنفذها الوزارة في إطار المرحلة الأولى للمبادرة تبلغ 250 مليار جنيه، موضحًا أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتقليل الفاقد في المياه والذي كان قد بلغ نسبة 30%.





