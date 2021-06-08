 إسبانيا: إعطاء 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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إسبانيا: إعطاء 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 9:18 ص

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء إجمالي 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 71ر3 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و236.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و18 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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