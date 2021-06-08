أسبوع الموضة في باريس يركز على فهم التأثير البيئي لعروض الأزياء

يعتزم أسبوع الموضة في باريس، قيادة زمام المبادرة لفهم التأثير البيئي لعروض الأزياء بشكل أفضل، حيث استفاد اتحاد الأزياء الراقية والأزياء الفرنسية والهيئة الإدارية للأزياء الفرنسية من عملاق التدقيق والمحاسبة والاستشارات، برايس ووترهاوس كوبرز، لتطوير أداتين جديدتين لقياس الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للعديد من عروض المدرج، وذلك كما نشر موقع "فواجيه بيزنس".

ومن المقرر إطلاق الأدوات لموسم ربيع/ صيف 2022، بداية من 27 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبلين، والذي من المتوقع أن يكون ماديًا ورقميًا، بينما تعود عروض الرجال والأزياء في يونيو ويوليو إلى الشكل المادي بعد التحول إلى الأحداث الرقمية بالكامل أثناء وباء كورونا.

قال باسكال موراند، الرئيس التنفيذي لاتحاد الأزياء الراقية: "باريس هي عاصمة الموضة في العالم، ويقال إن باريس هي العاصمة العالمية للموضة الرقمية مع أسبوع الموضة عبر الإنترنت، ولكن تقع على عاتقنا مسؤولية تطوير الأدوات اللازمة من حيث الاستدامة".

وتابع: "تؤخذ جميع المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الاعتبار، وتم فحص أسبوع الموضة في باريس ونيويورك وميلانو ولندن بسبب تأثيرها البيئي الضخم، حيث تدعو العروض الشخصية، المحررين والمشترين والموديلات، وغيرهم من المواهب والحضور، إلى السفر حول العالم عدة مرات في العام".