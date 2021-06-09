عماد سليمان: مارسيلو معار من بيراميدز وليس الطلائع ونأمل استمراره

كشف عماد سليمان المشرف على الكرة بالإسماعيلي، أن ظهير أيسر الفريق حسين السيد مُعار من بيراميدز إلى طلائع الجيش، والأخير منحه للدراويش حتى نهاية الموسم.

وقال المشرف على الكرة بالاسماعيلي، إن بيراميدز أعار حسين السيد إلى طلائع الجيش والأخير منحه للإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري، وتابع: «نتمنى استمرار حسين السيد مع الفريق، خاصة بعد استعادة اللاعب مستواه في الفترة الأخيرة وأصبح مرشحا للانضمام للمنتخب».

وشارك ظهير أيسر الأهلي السابق مع الدراويش منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في 5 مباريات وأحرز هدفا وصنع هدفين.