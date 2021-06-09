 عماد سليمان: مارسيلو معار من بيراميدز وليس الطلائع ونأمل استمراره - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يونيو 2021 12:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

عماد سليمان: مارسيلو معار من بيراميدز وليس الطلائع ونأمل استمراره

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:59 م

كشف عماد سليمان المشرف على الكرة بالإسماعيلي، أن ظهير أيسر الفريق حسين السيد مُعار من بيراميدز إلى طلائع الجيش، والأخير منحه للدراويش حتى نهاية الموسم.

وقال المشرف على الكرة بالاسماعيلي، إن بيراميدز أعار حسين السيد إلى طلائع الجيش والأخير منحه للإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري، وتابع: «نتمنى استمرار حسين السيد مع الفريق، خاصة بعد استعادة اللاعب مستواه في الفترة الأخيرة وأصبح مرشحا للانضمام للمنتخب».

وشارك ظهير أيسر الأهلي السابق مع الدراويش منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في 5 مباريات وأحرز هدفا وصنع هدفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك