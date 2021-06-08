أكد مصطفى الأمير رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أن عقد إعارة كريم فؤاد، لصفوف الفريق من النجوم انتهى بالفعل بنهاية شهر مايو الماضي.

وقال رئيس إنبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «عقد إعارة كريم فؤاد من النجوم لنا كان لسنتين وانتهى في 30-5 الماضي، كان لنا حق الشراء قبل أي فريق، وتعين علينا دفع 15 مليون جنيه لضمه نهائيا وليس لدينا سيولة كافية لذا لم نضمه نهائيا».

وأضاف: «هل مازال كريم فؤاد على قوة نادي إنبي، هذا أمر لا أستطيع التحدث فيه، حينما تعاقدنا مع النجوم كان الدوري يسير جيدا لكن الآن هناك مؤجلات، بسبب الكورونا وكثرة التأجيلات لا أعتقد أن كريم سيبقى معنا حتى نهاية الموسم».

في سياق متصل كشف رئيس إنبي، أن الفريق يحصل على نسبة مالية نظير مشارك حمدي فتحي مع المنتخب أو التتويج مع الأهلي بالبطولات.

وأوضح: «عقد انتقال حمدي فتحي من إنبي إلى الأهلي ينص على الحصول على نسبة مالية عندما ينضم للمنتخب أو يتوج بالبطولات، بعكس صفقة رحيل صلاح محسن للقلعة الحمراء».

وتابع: «ليس لنا أي نسبة مقابل الأهداف التي يسجلها صلاح محسن مع الأهلي أو البطولات التي يحصل عليها».

وأتم: «يتبقى لنا ثلاثة ملايين جنيه لدى الأهلي من ضمه لحمدي فتحي، أما صلاح محسن فكل تكاليف انتقاله للأهلي انتهت وليس لنا الحق في إضافات».