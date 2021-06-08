الكاظمي يدعو إلى تعاون مفوضية الانتخابات العراقية مع المراقبين الدوليين

جدد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الانتخابات القادمة عن طريق إسناد عمل مفوضية الانتخابات العراقية ورفدها بالمراقبين الدوليين.

وقال الكاظمي، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن توقيع وثيقة التعاون السياسي الاستراتيجي بين العراق وبريطانيا يعد تتويجًا للتطور الذي شهدته العلاقة الثنائية بين البلدين، حسب بيان للحكومة العراقية.

وثمن موقف بريطانيا الداعم للعراق في الحرب على الإرهاب، ولجهود حكومته في مجال الإصلاح الاقتصادي.

ومن ناحيته، جدد وزير الخارجية البريطاني دعم بلاده الكامل للعراق وجهود حكومته في فرض سيادة القانون والاستقرار، وكذلك دعم دوره الإقليمي المتنامي في تخفيف الصراعات وتغليب منطق الحكمة بدلا من النزاعات المستمرة.

وقال إن الدور القيادي للعراق إقليمياً هو دليل على سداد الرؤية المستقبلية للحكومة العراقية لطبيعة الاستقرار وعوامل التهدئة وسبل تعزيزها في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا وسبل تعزيزها وبالأخص في مرحلة ما بعد التعاون العسكري ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش، بهدف تطوير التعاون الإقتصادي والثقافي والصحّي، بالإضافة الى التعاون في المجال الاستثماري، وتوفير الظروف الملائمة للشركات البريطانية الكبرى للعمل في العراق.