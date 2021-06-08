انطلاق مناورات تمرين مخالب الصقر4 بين القوات البرية السعودية والأمريكية

انطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.