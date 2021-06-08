 انطلاق مناورات تمرين مخالب الصقر4 بين القوات البرية السعودية والأمريكية - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يونيو 2021 11:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

انطلاق مناورات تمرين مخالب الصقر4 بين القوات البرية السعودية والأمريكية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:27 م

انطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك