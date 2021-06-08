إيطاليا تستدعي سفير الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في روما عمر الشامسي، بعد أن رفضت بلاده فتح مجالها الجوي لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي.



ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية فإن الطائرة بوينج 767 التابعة لسلاح الجو كانت تنقل نحو 40 صحفيا إيطاليا في طريقها إلى أفغانستان، التي يزورها وزير الدفاع لورينزو جويريني.



ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة أن الأمين العام بها إيتوري سيكي استدعى الشامسي بعد أن كلفه وزير الخارجية لويجي دي مايو بذلك.



وذكرت الوزارة أن سيكي أعرب عن "دهشة روما واستياءها الشديد من التصرف غير المتوقع الذي يصعب فهمه".