الناتو: سنواصل دعم أفغانستان بعد إنهاء مهمتنا العسكرية

قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الحلف سينهي مهمته العسكرية في أفغانستان إلا أنه لن ينهي دعمه للأفغان، مؤكدا أنه يبحث حاليا عن طرق للحفاظ على المكاسب التي تحققت بصعوبة في هذا البلد.

وأشار ستولتنبرج -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء- إلى أنه سيتم سحب القوات بطريقة منسقة، مشددا على أن الحلف يتطلع بالطبع إلى المستقبل ويبحث حاليا كيفية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في أفغانستان -على حد وصفه.

وأوضح ستولتنبرج أن الحلف سيواصل تمويل القوات الأفغانية، كما أنه سينظر أيضا في كيفية تقديم تدريب خارج البلاد للقوات الأفغانية وخاصة قوات العمليات الخاصة خارج أفغانستان.

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف يعمل أيضا على كيفية الحفاظ على البنية التحتية الحيوية مثل المطارات لدعم وجود المجتمع الدولي بشكل أوسع والتواجد الدبلوماسي ومساعدات التنمية، ولذلك سيواصل الناتو التزامه تجاه أفغانستان ولكن بطريقة أخرى بخلاف ما حدث خلال العقدين الماضيين من خلال عملية عسكرية كبيرة.

وأكد ستولتنبرج أن الناتو سيكون له تواجد مدني في أفغانستان وسيساعد القوات الأفغانية في بناء قدراتها وما إلى ذلك على المستوى الوزاري أو في المؤسسات الأمنية المختلفة.