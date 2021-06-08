أشاد الفنان شريف الدسوقي، بحالة الحب التي تلقاها من الجمهور بعد عملية بتر القدم التي تعرض لها، معربًا عن امتنانه لـ«مظاهرة الحب» التي لمسها بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب قبل إجراء العملية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «مظاهرة الحب» جعلت إصراره يزيد إلى 500%، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء الدولة الذين لم يتركوه خلال فترة مرضه.

وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، لم يتركوه إلا بعد التأكد من إجرائه للعملية دون آلام شديدة، متوجهًا برسالة إلى الشباب: «ربنا يعلم ما تحملته، ومفيش حاجة اسمها أقعد في البيت، أنا مكمل والجميع يعلم إرادة شريف الدسوقي».

واستشهد بأغنية مسلسل «الاختيار 2» بعنوان «إحنا مش بتوع حداد» تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري، متابعًا: «لو قالولي هل تعيش الفترة دي ثاني، هقولهم أعيشها زي ما شوفتها بل وأكثر».

وأكد أنه سيعود إلى العمل مرة أخرى بعد الانتهاء من فترة العلاج الطبيعي، موضحًا أنه يجري بروفات الآن؛ تحضيرًا لأحد الأفلام التي من المقرر أن يشارك فيها.

وأصبح الفنان شريف الدسوقي، محط اهتمام وسائل الإعلام وشبكات التواصل، بعدما أجريت له عملية جراحية أسفرت عن بتر قدمه، في أواخر شهر مايو الماضي.

ولقي دسوقي دعما ومساندة من نجوم الفن في مصر، كما عبر كثيرون عن تعاطفه إزاء المحنة التي يمر بها. وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج دسوقي وصرف معاش له.