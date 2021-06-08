وكيل السولية ينفي وضع اللاعب شرطا للتجديد مع الأهلي

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فسر تامر النحاس، وكيل أعمال عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، سبب طلبه رحيل اللاعب عن الأهلي بعد تجديد عقده نهاية الموسم الجاري.

أثار تامر النحاس جدلا واسعا بعدما صرح بالأمس أنه يتمنى أن يجدد عمرو السولية عقده مع الأهلي وان يرحل الى أحد دوريات الخليج لضمان مستقبله وخوض تجربة جديدة.

وقال تامر النحاس في تصريحات تلفزيونية: «كل ما كتب عن أننا نضع شرطا لتحديد عقد اللاعب مع الأهلي غير صحيح».

وأضاف: «تجديد عقد اللاعب سيتم في نهاية الموسم وقبل شهر يناير القادم وهذا طبيعي وقولت أيضا اتمنى أن يتم التجديد وعند وصول عرض خليجي الاهلي يوافق على رحيله لضمان مستقبله وخوض تجربة جديدة».

وأكمل: «واذا حصلنا على عرض سيكون عن طريق النادي ووارد أن يرفض الأهلي إذا حصل على عرض والحاجة الفنية له لا تسمح برحيله».

وأتم: «لا يوجد أي خلافات مادية بين الأهلي والسولية والطرفين مرحبين بالتجديد ولا توجد أي أزمات بالفعل».